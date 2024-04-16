شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأغنام في مارس الماضي.. وتباين »الأعلاف» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.