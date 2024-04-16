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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأغنام في مارس الماضي.. وتباين »الأعلاف» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأغنام في السعودية خلال شهر مارس الماضي، على أساس شهري، فيما تباينت أسعار الأعلاف.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، أن سعر الغنم النجدي سجل في شهر مارس الماضي 1780 ريالا، مرتفعا بنسبة 5.2%، على أساس شهري، و16.3% على أساس سنوي.
وبحسب التقرير ارتفع سعر الغنم البربري بنسبة 2.5% على أساس شهري، و10.6% على أساس سنوي، مسجلا 805.63 ريال.
وسجل سعر الغنم السواكني 1266.43 ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7% على أساس شهري، و8.5% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الغنم الحري 1784.14 ريال، مرتفعا بنسبة 8.6%، و19.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما ارتفع سعر التيس البلدي بنسبة 5.5% على أساس شهري، و19.4% على أساس سنوي، مسجلا 1252.32 ريال.
وارتفع سعر الرودس بنسبة 5.1% على أساس شهري، ليصل إلى 13.99 ريال للبالة، بينما سجل سعر التبن أو الدريس انخفاضا بنسبة 1.7%، و21.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، ليصل إلى 13.03 ريال.
وانخفض سعر المكعبات بنسبة 0.9% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي، مسجلا 68.47 ريال لـ(40 كجم)، بينما ارتفع سعر الذرة الرفيعة (البيضاء) بنسبة 0.01% على أساس شهري مسجلا 145.29 ريال.
وبلغ سعر الدخن (40 كجم) 130.22 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1%، و1.4% على التوالي.
وأظهر تقرير متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن هيئة الإحصاء، أن سعر الغنم النجدي سجل في شهر مارس الماضي 1780 ريالا، مرتفعا بنسبة 5.2%، على أساس شهري، و16.3% على أساس سنوي.
أسعار الأغنام في السعوديةأفاد التقرير بأن سعر الغنم النعيمي ارتفع بنسبة 7.2%، و27.4% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 1953.44 ريال.
وبحسب التقرير ارتفع سعر الغنم البربري بنسبة 2.5% على أساس شهري، و10.6% على أساس سنوي، مسجلا 805.63 ريال.
وسجل سعر الغنم السواكني 1266.43 ريال في شهر مارس الماضي، مرتفعا بنسبة 4.7% على أساس شهري، و8.5% على أساس سنوي.
وبلغ سعر الغنم الحري 1784.14 ريال، مرتفعا بنسبة 8.6%، و19.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما ارتفع سعر التيس البلدي بنسبة 5.5% على أساس شهري، و19.4% على أساس سنوي، مسجلا 1252.32 ريال.
أسعار الأعلاف في السعوديةووفقا للتقرير سجل سعر الشعير المستورد في مارس الماضي 72.88 ريال لـ(50 كجم) مرتفعا بنسبة 4.2% على أساس شهري، بينما ارتفع سعر البرسيم بنسبة 2.9%، مسجلا 21.16 ريال للبالة.
وارتفع سعر الرودس بنسبة 5.1% على أساس شهري، ليصل إلى 13.99 ريال للبالة، بينما سجل سعر التبن أو الدريس انخفاضا بنسبة 1.7%، و21.9% على أساس شهري وسنوي على التوالي، ليصل إلى 13.03 ريال.
وانخفض سعر المكعبات بنسبة 0.9% على أساس شهري، و5.3% على أساس سنوي، مسجلا 68.47 ريال لـ(40 كجم)، بينما ارتفع سعر الذرة الرفيعة (البيضاء) بنسبة 0.01% على أساس شهري مسجلا 145.29 ريال.
وبلغ سعر الدخن (40 كجم) 130.22 ريال، مرتفعا على أساس شهري وسنوي بنسبة 1%، و1.4% على التوالي.