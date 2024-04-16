شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي تايمز»: الإقامة المميزة تدعم سوق العقارات الفاخرة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالوافدين إلى البلاد وكذلك تشجيع الاستثمار في سوق العقار، ما يدفع التوقعات قدماً بتعاظم النفع منهما خلال السنوات المقبلة. وأظهر استطلاع للرأي أن المستجدات الجديدة التي أضيفت إلى خيارات تأشيرة الإقامة المميزة من قبل الحكومة السعودية هذا العام 2024 يمكن أن تفتح الأسواق العقارية الفاخرة في المملكة أمام المغتربين والمستثمرين وبخاصة الأثرياء منهم، وفق ما ذكرت صحيفة دايلي تايمز الباكستانية.

الإقامة وملكية العقارات في السعودية

ووفقا للتقرير الصادر عن شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، تعد هذه المبادرة تحولاً محورياً في نهج المملكة تجاه الإقامة وملكية العقارات من قبل غير السعوديين ومن المتوقع أن يكون لها آثار كبيرة على ديناميكيات الطلب على العقارات السكنية.

خيار الإقامة المميزة ماذا يعني؟

يهدف خيار الإقامة المميزة للتأشيرة الذي تم إطلاقه في عام 2019، إلى السماح للأجانب المؤهلين بالعيش في المملكة والحصول على مزايا مثل الإعفاء من دفع رسوم الوافدين والسفر الدولي بدون تأشيرة والحق في امتلاك العقارات وإدارة الأعمال التجارية دون الحاجة إلى كفيل.

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جذب المزيد من الكفاءات والمواهب

اعتبرت الصحيفة أن ذلك سيعمل على جذب المزيد من المواهب والكفاءات الأجنبية وتنويع الاقتصاد.

وأضافت المملكة 5 منتجات جديدة إلى برنامج الإقامة المميزة في يناير 2024.

امتياز امتلاك أصول عقارية

وبموجب الإضافات والتعديلات الجديدة لم يتم ترك الأمر لتقدير المستثمر بل لضوابط الحكومة السعودية التي حددت الأمور في نصابها.

كان أبرز ما تم على الامتيازات هو ما تمثل في امتلاك أصول عقارية سكنية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي (1.07 مليون دولار) داخل المملكة.

حول ذلك قالت "نايت فرانك" في تقريرها: "قد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية الفاخرة والراقية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العقارات في هذه القطاعات".

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وتابعت بأنه "تم تحديد عتبة 4 ملايين ريال سعودي لضمان أن تكون الاستثمارات كبيرة مما قد يؤدي على الأرجح إلى تدفق المعاملات ذات القيمة العالية في سوق العقارات".

آلية تنمية سوق العقارات الفاخرة

ووفقاً لشركة الاستشارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، فإن خيار تأشيرة الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية سيدفع المطورين والمستثمرين الزائرين على توسيع محافظهم الاستثمارية من خلال تضمين المزيد من المشاريع السكنية المتميزة وبالتالي تحويل المشهد الحضري للمدن الكبرى في المملكة بما في ذلك الرياض وجدة والدمام.

انفتاح استراتيجي في التأشيرات السعودية

اعتبرت الشركة نايت فرانك: "إن تقديم نظام التأشيرات الجديد هذا يدل على الانفتاح الاستراتيجي للسوق أمام المستثمرين الدوليين والمغتربين الأثرياء الذين يبحثون عن خيارات إقامة طويلة الأجل".

ووفقاً للشركة الاستشارية، فإن الطلب على الإقامات ذات العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية يقود نمو قطاع العقارات في المملكة.

المملكة بين أكثر الأسواق جذباً حول العالم

وكشف التقرير أن المملكة العربية السعودية تشهد استثمارات كبيرة فيما يخص هذه العروض السكنية.

وأكدت أن المملكة تعد واحدة من أكثر الأسواق الجديدة إثارة على مستوى العالم.

قال نايت فرانك إن العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية في السعودية من المرجح أن يساعد في تعزيز الطلب على المساكن ذات العلامات التجارية.

ارتفاع عدد الأثرياء في السعودية

وفي هذا السياق، فقد ارتفع عدد الأثرياء في المملكة من 122.784 إلى 134.539 بين عامي 2022 و2023.

وذكرت الصحيفة أن الطبيعة الفريدة والحصرية للمساكن ذات العلامات التجارية تزيد من جاذبيتها علاوة على ذلك، فإن ضمان جودة الخدمة والصيانة من قبل العلامات التجارية المرتبطة يجعل هذه الاستثمارات جذابة بشكل خاص ويضمن ارتفاع قيمة الأصول.

إقبال المستثمرين على المباني التجارية

ولفتت نايت فرانك إلى أن الإقبال الدولي من المستثمرين على المباني التجارية في المملكة قد تلقى مؤخرًا دفعة قوية مع طرح تأشيرات الإقامة المتميزة الجديدة المرتبطة بملكية العقارات.

مشروع نيوم

وكشفت شركة الاستشارات العقارية أن مشروع نيوم الضخم في المملكة العربية السعودية الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار هو الوجهة السكنية الأكثر تفضيلاً بين المغتربين، حيث يرغب 29% من المشاركين في الاستطلاع في شراء منزل في هذه المدينة المستدامة.

وأضاف التقرير أن منطقة جدة المركزية تليها مباشرة منطقة بنسبة 15% وحديقة الملك سلمان بنسبة 8%.

واستقبلت مدن المملكة خلال عام 2023 نحو مائة مليون زائر محلي ودولي بزيادة عما سبق متجاوزة التوقعات، ما يشير إلى قفزة كبيرة في المملكة.