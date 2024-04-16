شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية بعد انخفاضات في مستهل التداولات والان نبدء بالتفاصيل



خوف من تصعيد التوترات

وفر ذلك الاستقرار قدرًا من الارتياح بعد أن تخلص المتداولون من الأسهم قبيل الهجوم خوفًا من حدوث تصعيد كبير بسبب التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

تأثير كبير على مستثمري الأسهم

يمر الاقتصاد والأسواق المالية بمرحلة حرجة في وقت تشكل فيه أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأثيرا على أسعار الأسهم.

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ويريد التجار خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة للاقتصاد بشكل عام، وكان جزء كبير من ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مؤخرًا مبنيًا على توقعات التخفيضات.

أداء سندات الخزانة الأمريكية

ومما يؤثر أيضًا على السوق، القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي أعقبت بيانات مبيعات التجزئة الأكثر ارتفاعا من المتوقع.

الإنفاق الاستهلاكي

قدم تقرير الإنفاق الاستهلاكي الأخير المزيد من الأدلة على أن المستثمرين قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق حتى يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

مؤشرات وول ستريت

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك المركب وكذلك مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%.

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كما انخفض مؤشر داو جونز بحوالي 250 نقطة ممدًا سلسلة خسائره إلى ستة أيام.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 4.627% وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر.

أسهم "جولدمان ساكس"

وارتفعت أسهم بنك "جولدمان ساكس" حيث بلغت الأرباح الفصلية 4.13 مليار دولار بزيادة 28% عن العام الماضي.

النفط

وانخفضت أسعار النفط مع استقرار العقود الآجلة لخام برنت عند 90.10 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أن التجار يعتقدون أنه من المرجح أن ترد إسرائيل بحذر على الهجوم الإيراني.

قفزة النحاس وتراجع بتكوين

ارتفع النحاس بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مزيدًا من القيود على تداول المعادن الروسية. وانخفضت عملة

سوق صاعدة

قال محللون أنه على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، إلا أن سوق الأسهم كانت تتحرك بالاتجاه التصاعدي. ويشير هذا إلى وجود نمط ثابت من الارتفاعات المقبلة عقب مرور الرياح العكسية الجيوسياسية الحالية. الدمام - شريف احمد - استقرت الأسهم الأمريكية في بورصات وول ستريت بعد الانخفاض الذي شهدته في مستهل جلسة التداول اليوم الثلاثاء، حيث جاء هذا الانخفاض تحت ضغط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأمريكية.وفر ذلك الاستقرار قدرًا من الارتياح بعد أن تخلص المتداولون من الأسهم قبيل الهجوم خوفًا من حدوث تصعيد كبير بسبب التوترات الجيوسياسية.ومع ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن الوضع في الشرق الأوسط.يمر الاقتصاد والأسواق المالية بمرحلة حرجة في وقت تشكل فيه أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تأثيرا على أسعار الأسهم.اقرأ أيضاً: سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروويريد التجار خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يعطي دفعة للاقتصاد بشكل عام، وكان جزء كبير من ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مؤخرًا مبنيًا على توقعات التخفيضات.ومما يؤثر أيضًا على السوق، القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي أعقبت بيانات مبيعات التجزئة الأكثر ارتفاعا من المتوقع.قدم تقرير الإنفاق الاستهلاكي الأخير المزيد من الأدلة على أن المستثمرين قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق حتى يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز وناسداك المركب وكذلك مؤشر ناسداك بنسبة 1.8%.اقرأ أيضاً: بعد الهجوم الإيراني.. عزوف متوقع عن المخاطرة في الأسهم الأمريكيةكما انخفض مؤشر داو جونز بحوالي 250 نقطة ممدًا سلسلة خسائره إلى ستة أيام.وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل حاد حيث استقر العائد على السندات لأجل 10 سنوات عند 4.627% وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر.وارتفعت أسهم بنك "جولدمان ساكس" حيث بلغت الأرباح الفصلية 4.13 مليار دولار بزيادة 28% عن العام الماضي.وانخفضت أسعار النفط مع استقرار العقود الآجلة لخام برنت عند 90.10 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أن التجار يعتقدون أنه من المرجح أن ترد إسرائيل بحذر على الهجوم الإيراني.ارتفع النحاس بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مزيدًا من القيود على تداول المعادن الروسية. وانخفضت عملة البيتكوين من مستوياتها العالية أواخر ليتم تداولها فوق 63000 دولار.قال محللون أنه على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، إلا أن سوق الأسهم كانت تتحرك بالاتجاه التصاعدي. ويشير هذا إلى وجود نمط ثابت من الارتفاعات المقبلة عقب مرور الرياح العكسية الجيوسياسية الحالية.