شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية يدفع «تسلا» لتسريح جزء من العمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب متداولوا أسهم "تسلا" بحالة من الاحباط بعدما انتشر بريد إلكتروني يشير إلى عزم الشركة على تسريح أكثر من 10% من قوتها العاملة عالمياً وسط تباطؤ قطاع السيارات الكهربائية، وفق ما ذكرت منصة أويل برايس الأمريكية.

سبب تسريح العمال من "تسلا"

تزعم شركة "إي في إليكتريك" التي نشرت البريد الإلكتروني أن رجل الأعمال والمليادر إيلون ماسك أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يشرح فيه "ازدواجية الأدوار والوظائف في مجالات معينة" وباعتباره ذلك السبب الرئيسي وراء تسريح العمال. وذكرت أويل برايس أن ذلك قد يؤثر على ما يصل إلى 14000 موظف.

رسالة إيلون ماسك

قال ماسك في رسالته غير المنشورة والداخلية للعمال والموظفين :"على مر السنين، حققنا نموًا سريعًا مع توسعنا بالعديد من المصانع حول العالم.. وفي ضوء هذا النمو السريع لاحظنا وجود ازدواجية في الأدوار والمهام الوظيفية في مجالات معينة.. وبينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو فمن المهم النظر في كل جانب من جوانب الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإنتاجية".

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تابع ماسك :"وكجزء من هذا الجهد، قمنا بمراجعة شاملة للمنظمة واتخذنا القرار الصعب بتخفيض عدد موظفينا بأكثر من 10% على مستوى العالم. لا يوجد شيء أكرهه أكثر من ذلك ولكن يجب القيام بذلك لأن هذا سيمكننا من أن نكون أكثر خفة وابتكار لمرحلة قادمة من النمو".

أضاف ماسك "نحن نعمل على تطوير بعض التقنيات الأكثر ثورية في مجال السيارات والطاقة والذكاء الاصطناعي بينما نقوم بإعداد الشركة للمرحلة التالية من النمو".

ماذا تقول البيانات عن "تسلا"؟

تظهر أحدث البيانات من شبكة بلومبيرج أن تسلا لديها حوالي 140 ألف موظف أي ما يقرب من ضعف مستوى عام 2020.

وأشارت إلكتريك: "لا نعرف أي الفرق المحددة ستكون الأكثر أو الأقل تأثراً بتسريح العمال في تيسلا".

سبب آخر لتسريح العمال

وتأتي عمليات التسريح للعمال بعد أن سجلت الشركة أول انخفاض ربع سنوي لها منذ أربع سنوات بعدما سلمت 386.810 سيارة في الربع الأول وهو أقل بكثير من توقع بلومببرج الذي كان 449.000 سيارة.

تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية

وقد أثر تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية على أسهم شركة تسلا هذا العام حيث انخفضت بنسبة 31% لتكون واحدة من أسوأ الأسهم أداءً على مؤشر إس آند بي 500.

وكما لاحظت بلومبيرج فقد أثر تباطؤ الطلب السيارات الكهربائية على شركات صناعة السيارات الأخرى حيث كان تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية الذي شعرت به تسلا مؤخرًا واسع النطاق.

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سلمت شركة "بي واي دي" الصينية العملاقة 300.114 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية فقط في الربع الأول بانخفاض 43% عن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، عندما تقدمت لفترة وجيزة كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم.

تأخير مشروعات السيارات الكهربائية

أخرت الشركات المصنعة، بما في ذلك شركة "فولكس فاجن إيه جي" وشركة "جنرال موتورز" وشركة "فورد موتور"، مشاريع السيارات الكهربائية أو إلغائها تمامًا حيث يرفض المستهلكون الأسعار التي لا تزال مرتفعة وسط ندرة محطات الشحن.

في أحدث مكالمة أرباح لشركة تسلا قال المدير المالي فايبهف تانيجا : "علينا أن نلاحق كل قرش ممكن".

تقرير أرباح تسلا

ستقدم تسلا تقريرها يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل. ويتوقع محللو وول ستريت أن تحقق الشركة ربحًا بنحو 50 سنتًا للسهم انخفاضًا من حوالي 85 سنتًا للسهم في الربع الأول من عام 2023. وإذا كان تقرير إلكتريك صحيحًا فيبدو أن إيلون يشد حزام تسلا مما يشير إلى أن هناك مشاكل أوسع تنتظر الاقتصاد الأمريكي.