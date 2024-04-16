مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12500 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 207.91 نقاط، ليقفل عند مستوى 12500.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 371 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 186 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، وعذيب للاتصالات، وأنابيب السعودية، والكابلات السعودية، وسلامة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: المتقدمة، وعلم، وسبكيم العالمية، ومجموعة تداول، وسابك الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.30%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وباتك، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وأنابيب السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 239.21 نقطة، ليقفل عند مستوى 26309.38 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 265 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8 ملايين سهم.