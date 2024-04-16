اجتماع سعودي باكستاني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين، بحضور وفد سعودي رفيع المستوى.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث زيادة التبادل التجاري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين.

في بداية الاجتماع، أشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات السعودية الباكستانية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للقاء الذي جمع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في مكة المكرمة، وتطلعهما إلى تعزيز فرص الاستثمار بمختلف المجالات، ودعم المستثمرين في البلدين.

وكان رئيس جمهورية باكستان الإسلامية آصف علي زرداري، استقبل الأمير فيصل بن فرحان، ووفد المملكة رفيع المستوى، بمقر الرئاسة الباكستانية في العاصمة إسلام أباد، وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي ودفعه نحو آفاق أرحب بما يحقق التطلعات بمزيد من الرفاه والازدهار.

كما استقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، الأمير فيصل بن فرحان والوفد السعودي، حيث استعراض الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه، إضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين، إضافة إلى توطيد التعاون الاقتصادي والتنموي، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وضم وفد المملكة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، ومساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم المبارك، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، وعددا من كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة، وصندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية.