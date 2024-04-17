شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فواز المقبل رئيسا تنفيذيا لـ«الكابلات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الكابلات السعودية في اجتماعه المنعقد أمس، تعيين فواز المقبل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتبارًا من اليوم، بدلا عن نائل فايز الذي عين كمستشار لمجلس الإدارة.
وأعلنت الشركة في بيان على تداول أن المقبل لديه خبرة تصل إلى 34 عامًا تقلد العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الرائدة ومن أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)، رئيس شركة الوطنية للصناعة، ومدير عام شركة المنتجات الفولاذية (ستبكو).
ويحمل المقبل شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية وماجستير المدراء التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ونوهت الشركة بتعيين خالد خاشقجي عضوا منتدبا للشركة.
وأضافت أن خاشقي سيباشر عمله كعضو منتدب اعتبارا من اليوم.
وبحسب البيان يحمل خالد خاشقجي خبرة تصل إلى 22 عامًا في الإدارة، تقلد العديد من المناصب وأبرزها: نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ثمار التنمية القابضة وشريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي لمجموعة كاليان المالية، وعضو بمجلس الأعمال السعودي البريطاني وعضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.
وأعلنت الشركة في بيان على تداول أن المقبل لديه خبرة تصل إلى 34 عامًا تقلد العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الرائدة ومن أبرزها: الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للكابلات (مسك)، رئيس شركة الوطنية للصناعة، ومدير عام شركة المنتجات الفولاذية (ستبكو).
ويحمل المقبل شهادة البكالوريوس في الإدارة الصناعية وماجستير المدراء التنفيذيين من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
ونوهت الشركة بتعيين خالد خاشقجي عضوا منتدبا للشركة.
وأضافت أن خاشقي سيباشر عمله كعضو منتدب اعتبارا من اليوم.
وبحسب البيان يحمل خالد خاشقجي خبرة تصل إلى 22 عامًا في الإدارة، تقلد العديد من المناصب وأبرزها: نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة ثمار التنمية القابضة وشريك وعضو مجلس إدارة تنفيذي لمجموعة كاليان المالية، وعضو بمجلس الأعمال السعودي البريطاني وعضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.