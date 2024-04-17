الاقتصاد

عمومية «إكسترا» توافق على طرح «المتحدة الدولية» للاكتتاب في «تاسي»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة للالكترونيات (إكسترا) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي انعقد في تمام الساعة الثامنة مساء، أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النصاب القانوني للاجتماع الأول لم يكتمل، وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المحدد للاجتماع الأول بنسبة حضور بلغت 43.62 %.
وأوضحت أن النصاب القانوني للاجتماع الثاني هو حضور عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته 25% من رأس المال على الأقل.
وأضافت أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمن: الموافقة على الصفقة الجوهرية الخاصة بالشركة المتحدة الدولية القابضة من خلال طرح 7,500,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة المتحدة الدولية القابضة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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