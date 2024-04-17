شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء السعودية»: تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والعام إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نتائج اجتماع الجمعية العامـة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (7,105,975,171.12) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (702,343,122.73) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.