الاقتصاد

«كهرباء السعودية»: تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والعام إلى الأرباح المبقاة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء نتائج اجتماع الجمعية العامـة غير العادية العاشرة (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (7,105,975,171.12) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (702,343,122.73) كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م إلى الأرباح المبقاة.
وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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