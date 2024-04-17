شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية «لازوردي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات تاريخ بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

وبحسب بيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الأحد بتاريخ 12/10/1445هـ الموافق 21/04/2024م.

وأضافت أن التصويت الإلكتروني بدأ اعتباراً من الساعة الواحدة صباح اليوم الأربعاء بتاريخ 08/10/1445هـ الموافق 17/04/2024م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.