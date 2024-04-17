شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات بالمواقع الرسمية للبنوك.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 48.48 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في البنوك في بنك مصر سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك اليوم وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.50 جنيه للشراء، و48.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء، عند 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.