شكرا لقرائتكم خبر عن 28.161 ألف سعودي ينضمون للقطاع الخاص في مارس والان نبدء بالتفاصيل

2.368 مليون سعودي بالقطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - كشف المرصد الوطني للعمل عن انضمام 28.161 ألف سعودي لأول مرة للقطاع الخاص في شهر مارس الماضي.وأشار المرصد إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص بالسعودية بلغ في شهر مارس الماضي 11.244.197 مليون عامل.أضاف أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص بلغ في شهر مارس الماضي 2.368.947 مليون مواطن، منهم 1.393.226 مليون من الذكور، و975.721 من الإناث.وأوضح أن عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص بلغ في شهر مارس الماضي 8.875.250 مليون ، منهم 8.515.785 مليون من الذكور، و359.465 ألف من الإناث.