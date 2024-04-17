شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 131 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.3 %، عند 12465 نقطة، وبتداولات بلغت 9.558 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة 367.268 مليون سهم، بينما بلغت القيمة السوقية نحو 10.779 تريليون ريال.انخفضت أسهم 131 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت أسهم 96 شركة، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الشرقية للتنمية، وباتك، والخدمات الأرضية، وميدغلف للتأمين، والمنجم، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وأسترا الصناعية، واتحاد اتصالات، والكيميائية، والعقارية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 26401 نقطة، وبتداولات بلغت 29.949 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.211 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.626 مليار ريال.وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 31، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.