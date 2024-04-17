شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود عمومية بنك الجزيرة.. 20 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الجزيرة تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية العامة غير العادية الـ66 (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان البنك على تداول، دعا البنك المساهمين إلى المشاركة والتصويت حسب دليل المساهمين الاسترشادي للتصويت الإلكتروني الصادر عن شركة مركز إيداع الأوراق المالية والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها.

وأضافت أن بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 11 شوال 1445هـ الموافق 20 أبريل 2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي.

علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

