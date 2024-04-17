4.2 مليارات مبيعات ضاحية الفرسان خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت مبيعات ضاحية الفرسان 4.2 مليارات ريال خلال عام منذ إطلاقها، بإجمالي عدد وحدات يصل إلى 4000 وحدة سكنية، ما يعكس الإقبال الكبير والاهتمام بمشاريع «الوطنية للإسكان». وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان أن الربع الأول من هذا العام شهد بيع 1450 وحدة سكنية بمبيعات وصلت إلى 1.6 مليار ريال، ضمن عدد من المشاريع في الضاحية العمرانية المتكاملة، حيث حققت الفرسان مبيعات متزايدة منذ بداية العام الحالي، وذلك نظير اهتمام «الوطنية للإسكان» بتقديم بيئة حيوية ترتقي بمفاهيم جودة الحياة بكامل تفاصيلها؛ لتحقق أسلوب عيش جديد ومبتكر يتخطى حدود الوحدات السكنية.

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