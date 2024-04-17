الاقتصاد

الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2449 دولار أمريكي، بارتفاع 0.16%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1669 يورو بانخفاض 0.29%.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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