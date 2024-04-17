شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2449 دولار أمريكي، بارتفاع 0.16%، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1669 يورو بانخفاض 0.29%.

