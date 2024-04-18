شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار الخضراوات المتراجعة في الأسواق 50% للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضراوات والفواكه في الغرفة التجارية، هبوط أسعار الأصناف المتداولة في السوق بين 30 إلى 50 % بسبب بشائر الإنتاج الجديد مع العروة الصيفية، مما ساهم في زيادة المعروض في السوق وبدء هبوط تدريجي لأغلب الأصناف، وعلى رأسها البصل الذي تراجع 50% تقريبًا ليتداول حاليًا بين 10 إلى 12 جنيها للمستهلك مقابل 20 و 25 جنيها، وفيما يلي قائمة أسعار الخضراوات المتراجعة:



أسعار الطماطم تسجل مستويات بين 8 إلى 10 جنيهات مقابل 15 و 20 جنيها

أسعار البطاطس تسجل حاليًا 10 إللا 13 جنيها للكيلو للمستهلكين مقابل 20 جنيها.

أسعار الثوم للمستهلكين بين 30 إلى 35 جنيها مقابل 80 و 90 جنيها.

أسعار الملوخية تتراجع من مستويات 25 و30 جنيها للكيلو إلى 10 و 12 جنيها.

أسعار الجزر تسجل حاليًا 7 جنيهات مقابل 15 جنيها

أسعار الباذنجان تسجل 10 و 12 للمستهلكين مقابل 25 و30 جنيها

