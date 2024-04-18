شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلمع وسط توترات جيوسياسية تعزز الإقبال على الملاذ الآمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إذ عززت المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط الإقبال على الملاذ الآمن، وهو ما محا أثر ضغوط احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول.وبحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2374.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار الجمعة الماضية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 % إلى 2389.70 دولار.وقال محللون: "لدينا الكثير من عدم اليقين على الجبهة الجيوسياسية يدعم الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدا في الذهب".ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 28.38 دولار للأوقية واستقر البلاتين عند 938.40 دولار فيما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1027.82 دولار.