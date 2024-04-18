شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سينومي ريتيل» توافق على تعدل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاجتماع عقد في تمام الساعة 7:30 مساء أمس الأربعاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الاجتماع وهو 50% من رأس المال.

وأضافت أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس والمتعلقة بـ (أغراض الشركة).