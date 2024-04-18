شكرا لقرائتكم خبر عن «عناية» تتقدم بطلب زيادة رأس المال إلى «السوق المالية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أمس، ملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 11 ديسمبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 380 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت في 20 مارس الماضي، استلامها خطاب هيئة التأمين بتاريخ 19 مارس 2024، المتضمن موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية شريطة استيفاء الشركة لجميع متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 11 ديسمبر الماضي، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 380 مليون ريال.
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