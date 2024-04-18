شكرا لقرائتكم خبر عن «شور» توقع عقد مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 94.16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية عقد مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 94,166,962.50 ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: بناء وتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.

وأضافت أن من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.