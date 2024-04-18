الاقتصاد

«شور» توقع عقد مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة 94.16 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة شور العالمية للتقنية عقد مشروع مع جهة اعتبارية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 94,166,962.50 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن العقد يتضمن: بناء وتطوير منصة إلكترونية وتشغيلها، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وأضافت أن من المتوقع ان يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على القوائم المالية للشركة خلال الأعوام 2024م و2025م و2026م.
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MO Nasa

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