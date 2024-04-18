شكرا لقرائتكم خبر عن «تبوك الزراعية» توقع مذكرة تفاهم مع «نيوم للغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية مذكرة تفاهم، أمس، مع شركة توبيان المحدودة (شركة نيوم للغذاء).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المذكرة بغرض التعاون في تخطيط وتطوير وبناء وتشغيل عمليات زراعة في البيوت المحمية لإنتاج الفواكه والخضروات في موقع شركة تبوك للتنمية الزراعية في تبوك.

وأضافت أن العمل بالمذكرة يبدأ من تاريخ توقيعها لمدة عام وتنتهي بنهايته أو بتوقيع اتفاقية ملزمة.