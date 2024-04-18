شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تقترب من أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

نمو عالمي

ارتفاع مخزونات المستودعات

انتعاش شركات تعدين النحاس

تثبيت الأسعار

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن النحاس وأسهم شركات تعدين النحاس تواصل الارتفاع، إذ وصلت أسعار العقود الآجلة في نيويورك ولندن إلى مستويات لم تشهدها منذ يونيو 2022.وكان النحاس قد حافظ على استقراره على مدار العامين الماضيين، وتجاوز سالماً إلى حد ما التقلبات الناجمة عن الارتفاع الحاد في تكاليف التمويل بعد أن رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لتقليل التضخم، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني، أكبر مستهلك للنحاس في العالم.وفقا للتقرير، شهد النحاس خلال الشهرين الماضيين، ارتفاعاً مطرداً، مدعوماً بالنمو العالمي والتوقعات المتفائلة بارتفاع الطلب، وانخفاض إمدادات المناجم لعام 2024 مما أدى إلى تراجع العرض في السوق بشكل متزايد.وأعلنت العديد من شركات التعدين عن خفض الإنتاج نتيجة عوامل مثل ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض درجات الخام، وارتفاع النفقات التنظيمية، والتقلبات المرتبطة بالطقس.وبحسب التقرير، يُعتبر ارتفاع مخزونات المستودعات في الصين إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات أمراً سلبياً بالنسبة للسوق في ظل الظروف العادية، ولكن بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الحالية في الصين، ربما يكون جزء من الارتفاع ناتجاً عن قيام التجار بتخزين المعادن المتداولة السائلة مثل الذهب والنحاس تحسباً لمزيد من تراجع اليوان.وأشار التقرير إلى أن التحول الأخضر المستمر والزيادة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يسهم في زيادة الطلب من القطاعات التقليدية مثل الإسكان والبناء، وبالتوازي مع التحول الأخضر.وتوقع التقرير ارتفاع أسعار النحاس على المدى الطويل، مشيرا إلى أن بالنظر إلى مؤشرات انتعاش شركات تعدين النحاس، فإن إمكانية تحقيق مستوى قياسي جديد في النصف الثاني من العام يبدو قابلاً للتحقق.ولفت إلى أن خلال المؤتمر العالمي للنحاس 2024 الذي عُقد هذا الأسبوع في سانتياغو، تشيلي، صرح جيريمي وير، الرئيس التنفيذي لشركة ترافيجورا، بأنه لسد فجوة محتملة في العرض تبلغ 8 ملايين طن بحلول عام 2034، تحتاج شركات التعدين إلى أسعار أعلى من 10,000 دولار للطن (4.54 دولار للرطل) وقد تصل إلى 12,000 دولار (5.44 دولار للرطل).وأضاف أن حتى التوقعات الأكثر تحفظاً تشير إلى نمو الطلب على النحاس بمقدار الثلث على مدى العقد المقبل، مع قيام الحكومات والشركات بتعزيز الاستثمارات في إزالة الكربون.وتابع: "يكمن التحدي الرئيسي في تقدير بلومبيرج إنتليجنس بأن الوقت اللازم للانتقال من اكتشاف الخام لأول مرة إلى إنتاج المعدن الأول قد زاد خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل أربع سنوات في المتوسط ليصل إلى 14 عاماً، مع شكوى شركات التعدين من أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة تعيق عمليات التطوير".وأفاد بأن بعد أن حقق النحاس أعلى مستوى له على الإطلاق في يناير 2023 عند 9,550 دولاراً للطن و4.355 دولاراً للرطل في لندن، قد يشير التوقع على المدى القصير إلى مرحلة تثبيت للأسعار.ولفت إلى أن مع ذلك، لم يثبط الدولار القوي والبيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين هذا الأسبوع المتداولين والمستثمرين.ونوه التقرير الصادر عن "ساكسو بنك" بأن التحليلات الفنية تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار لتصل إلى 4.75 دولار للرطل في نيويورك و10,500 دولار في لندن.وأضاف أن بعد تأخرها في الاستجابة لارتفاع الأسعار، شرعت صناديق التحوط في موجة شراء قوية في الأسبوع حتى 9 أبريل، إذ ضاعفت صافي عقودها الآجلة طويلة الأجل عالية الجودة بأكثر من الضعف لتصل إلى 50.7 ألف عقد، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021.وأشار إلى أن خلال الأسبوع، بلغ متوسط السعر المرجح بالحجم للعقود طويلة الجل عالية الجودة دولار للرطل.وبحسب التقرير، قد يؤدي الانخفاض عن هذا المستوى إلى تعريض السوق لانتكاسة طفيفة مع تقليص المراكز طويلة الأجل، مما قد يوفر على الأرجح فرصة شراء جديدة للآخرين.