شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك روك» تعزز استثماراتها في السعودية وتؤكد: أرض الحلول الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحرص لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" على التواجد في المملكة العربية السعودية حيث يرى أنها أرض الحلول الجديدة، ويرى فيها وجهة أساسية لاستثمارات الشركة في المستقبل، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

توجه الشركة نحو السعودية

تعمل شركة بلاك روك بهدوء على زيادة تواجدها في المملكة فقد كانت أول مدير استثمار عالمي هام يفتتح مكتبًا في الرياض ويوظف عددًا من المواطنين

تعد المملكة جزء مهم من محفظة بلاك روك حيث تشرف الشركة على أكثر من 10 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم ولديها أكثر من 100 مليار دولار في الشرق الأوسط وإفريقيا ويأتي نحو 1% من المملكة.

ويرى فينك عن ضرورة اهتمام الشركات بالمخاطر الناجمة عن تغير مناخ الأعمال ويظل الشرق الأوسط الأوسع كما أظهرت أحداث بداية الأسبوع أنه مكان متقلب ولا يمكن التنبؤ به.

أولوية النمو في المملكة

جعلت بلاك روك من أولوياتها النمو في المملكة كما كشفت مصادر مطلعة عن خطط الشركة لشبكة بلومبيرج الأمريكية.

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ترى شركة بلاك روك أن هناك فرصة في المملكة العربية السعودية لتكون مؤثرة في تشكيل أسواقها الناشئة وربط الدولة ذات الأهمية الجيوسياسية ببقية العالم.

وتعد المملكة مكانَا جاذبًا يتوافق وأهداف المستثمرين مثل فينك والمتمثلة في توسيع بصمة عملاق صناديق المؤشرات في الأعمال الأكثر ربحية للاستثمار في الأصول الخاصة والبنية التحتية.

أحد أكبر مصادر رأس المال الجديد

وترى بلومبيرج إن الاستثمار في المملكة أيضًا يعد بتنافس مع أحد أعظم مصادر رأس المال الجديد في العالم والمتمثل في صندوق الاستثمارات العامة المملوك المملكة برأسمال يصل إلى 925 مليار دولار.

قالت كارين يونج الأستاذة في جامعة كولومبيا والتي تركز على المنطقة وسياسة الطاقة العالمية: " المملكة هي المكان الذي يوجد فيه العمل بل أنها أصبحت الآن مستثمرة أكثر نشاطا".

توسعات «بلاك روك»

ليست السعودية هي السوق الوحيدة التي تعمل بها بلاك روك فهي تتوسع في الهند واليابان وسنغافورة وتقوم لسنوات بإدارة الأموال للعملاء واستثمارها في جميع أنحاء الخليج العربي في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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وذكرت الشركة: "لدينا علاقات ممتدة مع العملاء في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

قوة اقتصاد السعودية

تعد المملكة هي أكبر اقتصاد في المنطقة وتحتل المرتبة 17 في العالم وتعمل الحكومة عن كثب وفق خطة 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط سواء من خلال الاستثمار في الخارج أو من خلال البناء في الداخل.

وينمو الاستثمار الأجنبي في السعودية بشكل أكثر مما كان متوقعاً. ومما يؤكد قوة المملكة، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية إلى 5.9% في عام 2025 من 4.2 % توقعها في وقت سابق من يناير.