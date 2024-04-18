شكرا لقرائتكم خبر عن تستعرض مشاريع بتريليون ريال.. 40 جهة في منتدى المشاريع المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حددت الهيئة السعودية للمقاولين، موعد انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته السادسة، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي في إطار سعي الهيئة لاستعراض مشاريع بقيمة تريليون ريال.
وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيقام على مدار يومين من 20 إلى 21 مايو في الرياض، فيما يوفر منصة مثالية للحضور، للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها، مشيرة إلى أنها تستهدف شريحة واسعة من المقاولين والمهتمين.
ويسعى المنتتدى إلى تحسين وتنظيم خطط العاملين في القطاع من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تسهل عملية الربط بين ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص بالمقاولين والمهتمين.
يذكر أن النسخة الماضية من منتدى المشاريع المستقبلية، تميزت بعرض مشاريع تزيد قيمتها على تريليون ريال، حيث اشتملت على مشاركة 47 جهة عارضة، وشهدت حضورًا واسعًا للجهات الحكومية والخاصة، مما يؤكد على أهمية وحجم الفرص التي يقدمها المنتدى للمقاولين والمهتمين.
وأوضحت الهيئة، أن المنتدى سيقام على مدار يومين من 20 إلى 21 مايو في الرياض، فيما يوفر منصة مثالية للحضور، للتعرف على تفاصيل المشاريع وآلية التقدم لها، مشيرة إلى أنها تستهدف شريحة واسعة من المقاولين والمهتمين.
أهداف المنتدىيهدف المنتدى إلى جمع المقاولين والمهتمين بعدد من الجهات العارضة، التي تشمل الجهات الحكومية والخاصة، إضافة للموردين، والمصانع، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، والبنوك، إضافة إلى شركات إدارة المشاريع، والشركات والمكاتب الهندسية، وشركات تقنيات البناء، وشركات التمويل، وشركات الخدمات اللوجستية.
ويسعى المنتتدى إلى تحسين وتنظيم خطط العاملين في القطاع من خلال توفير معلومات دقيقة حول الوقت الزمني للمشاريع والتكلفة المقدرة لها، إضافة إلى توفير بيئة تفاعلية تسهل عملية الربط بين ملاك المشاريع من القطاعين الحكومي والخاص بالمقاولين والمهتمين.
دور حيويوأشارت الهيئة إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية يلعب دورًا حيويًا في بناء شبكة مهنية قوية، ويسهم في تطوير قطاع البناء والتشييد بالمملكة، كما يفتح المجال أمام اكتشاف فرص استثمارية جديدة وتحسين الخطط والقرارات المستقبلية.
يذكر أن النسخة الماضية من منتدى المشاريع المستقبلية، تميزت بعرض مشاريع تزيد قيمتها على تريليون ريال، حيث اشتملت على مشاركة 47 جهة عارضة، وشهدت حضورًا واسعًا للجهات الحكومية والخاصة، مما يؤكد على أهمية وحجم الفرص التي يقدمها المنتدى للمقاولين والمهتمين.