شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد مع تراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب تراجع الدولار وبحث المستثمرين عن الملاذ الآمن وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما قلل تأثير احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمعدل أقل هذا العام.

وبحلول الساعة 1001 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2379.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2431.29 دولار يوم الجمعة الماضي، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2393.70 دولار.

وقال محللون: إن "تراجع الدولار عزز المعادن النفيسة عموما، وهناك أيضا عوامل داعمة لعبت دورا في هذا الشأن مثل المخاطر الجيوسياسية وتنويع احتياطيات البنوك المركزية".

وانخفض الدولار لليوم الثاني بعد تحذير نادر من وزراء المالية في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بشأن انخفاض حاد في العملات الأخرى.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وأصبح مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الآن أكثر حذرا في مناقشة توقيت خفض أسعار الفائدة إذ أشار رئيس المجلس جيروم باول يوم الثلاثاء إلى أن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 28.42 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.4 عند 941.75 دولار فيما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1028.80 دولار.

