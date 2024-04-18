شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 130 شركة

نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12502 نقطة، وبتداولات بلغت 8.195 مليار ريال.ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة، 311.278 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.778 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 130 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 90، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، أميانتيت، وأليانز إس إف، والمتحدة للتأمين، وتكوين، والدوائية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الخليج للتدريب، ورعاية، والخزف السعودية، وسيسكو القابضة، وبوان، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 26707 نقطة، وبتداولات بلغت 55.920 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.994 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.063 مليار ريال.وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، بينما انخفضت 27، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.