شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «أيان للاستثمار» 384% إلى 216 مليون ريال في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاقمت خسائر شركة أيان للاستثمار بنسبة 384% في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مسجلة صافي خسارة يقدر بنحو 216.065 مليون ريال، مقارنة بخسائر 44.6321 مليون ريال في العام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب ارتفاع خسائر العام الحالى مقارنة بخسائر العام السابق إلى: ارتفاع تكلفة الإيرادات كنسبة إلى الإيرادات، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية، وارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض توزيعات الأرباح، وانخفاض حصة الشركة من نتائج شركة زميلة.