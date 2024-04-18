شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتح على ارتفاع مدعومة بأسهم قطاع الرقائق والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس بدعم بانتعاش أسهم قطاع الرقائق ووسط تقييم من المستثمرين لتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) للتأكد من توقعات خفض أسعار الفائدة.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 93.90 نقطة، أو 0.25 بالمئة، عند الفتح إلى 37847.21 نقطة.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.31 نقطة، أو 0.19 بالمئة، إلى 5031.52 نقطة.وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.32 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 15705.70 نقطة.