شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع.. والإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني ينخفض

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.37 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 29.06 نقطة، ليصل إلى 7877.05 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2437 دولار أمريكي، بانخفاض 0.13 %، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1684 يورو بارتفاع 0.11 %.