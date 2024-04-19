شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الدولار تقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر ونصف.. فما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُظهر مؤشر العملة الأمريكية اتجاهًا صعوديًا مع توقعات بتحقيقه زيادة قدرها 4.8% هذا العام. ورغم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون 106.00 خلال عمليات التداول أمس، إلا أن التوقعات بالنسبة للدولار تبدو إيجابية للغاية، وبالإضافة إلى ذلك قد يُنظر إلى الحركة الهبوطية يوم الأربعاء على أنها تصحيح طفيف، وفق ما ذكر موقع "إف إكس ستريت".

الدولار الأمريكي يستقر بالقرب من الذروة

لا يزال الدولار الأمريكي قويًا حيث تراجع بشكل طفيف عن أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر ونصف في وقت أكد فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ويؤكد موقف البنك المركزي الأمريكي أن السياسة النقدية ستظل مشددة لإدارة التضخم وتناقضات النمو الاقتصادي عن التوقعات السابقة.

ويحد هذا الموقف الثابت من التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب مما يعزز مكانة الدولار كملاذ آمن مفضل وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط، وفق ما ذكر موقع إف إكس إمباير.

يتم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند 106.124 بانخفاض 0.248 أو -0.23%.

التوترات الجيوسياسية وحركة السوق

أدت تقلبات السوق الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية وخاصة التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل إلى تعزيز جاذبية الدولار.

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ولا يزال المحللون متفائلين بشأن قوة الدولار مما يشير إلى أن المزيد من الصراعات قد تعزز موقفه مقابل العملات الرئيسية بما في ذلك اليورو والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 1.05 في أسواق الفوركس.

الاستراتيجيات المتناقضة للبنوك المركزية

وفي حين يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تأجيل التيسير النقدي وربما يمتد إلى ما بعد ديسمبر فإن البنوك المركزية العالمية الأخرى تسلك مسارات متباينة.

يواصل البنك المركزي الأوروبي الدعوة لخفض سعر الفائدة في يونيو بهدف السيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعا. وعلى العكس من ذلك في اليابان أدت المخاوف بشأن ضعف الين إلى وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا مقابل الدولار ما زاد من الحديث حول التدخلات المحتملة من قبل بنك اليابان.

توقعات قصيرة المدى للدولار

يُظهر مؤشر الدولار الذي اقترب مؤخرًا من ذروته عند 106.51 اتجاهًا صعوديًا بزيادة قدرها 4.8% هذا العام.

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ومع تأييد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة أسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد أكثر عن تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط والتي تعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن فمن المرجح أن تستمر قوة الدولار.

تعديل تقديرات أسعار الفائدة

قام السوق بتعديل توقعاته ويتوقع الآن تخفيضات أقل في أسعار الفائدة في عام 2024 مما قد يدعم الدولار بشكل أكبر مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو.

وبالنظر إلى هذه العوامل تظل التوقعات الخاصة بمؤشر الدولار صعودية على المدى القصير مما يشير إلى زخم صعودي في الأسابيع المقبلة.

وبالنظر إلى المتوسطات المتحركة البسيطة لأجل 20 و100 و200 يوم فإن هناك ما يشير إلى هيمنة المضاربين على الارتفاع في السيناريو الحالي ما يشير إلى توقعات إيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل.

تفوق الدولار على العملات الأخرى

تفوق الدولار في أداءه على جميع العملات الرئيسية هذا الشهر بما في ذلك اليوان الصيني والين الياباني والروبية الهندية.

كما تجاوز الدولار الجنيه الإسترليني ليصبح أقوى عملة في أبريل 2024.

ومع ذلك فشل الدولار في تجاوز عملة دولة معينة وانخفض مقابلها بأرقام مزدوجة، وفق ما ذكر موقع واتشير.

ترتفع عملة نايرا النيجيرية بقوة مقابل الدولار وساعدت سياسات البلاد على ارتفاع أسعار عملتها.

وشهدت النايرا النيجيرية ارتفاعًا مستمرًا هذا العام وتفوقت على الدولار في الربع الأول من عام 2024.

وحققت ارتفاعًا في مارس الشهر الماضي حيق ارتفعت قيمة النايرا النيجيرية بنسبة 12% مقابل الدولار هذا العام وهو إنجاز ملحوظ في سوق العملات.

وتعزز هذه الخطوة العملة المحلية وتدفع الاقتصاد النيجيري إلى وضع التعافي.

توقعات "جولدمان ساكس"

توقع أندرو ماثيني الخبير الاقتصادي في بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي أن تواصل العملة ارتفاعها أيضًا في الربع الثاني.

وقال "ربما يمكن أن يستمر هذا إلى ما هو أبعد من ذلك الربع". وعندما سُئل عن مدى استدامة ارتفاع قيمة النايرا النيجيرية مقابل الدولار، قال الخبير الاقتصادي: "ليس لدينا قناعة عالية بأنها ستستمر على هذا المسار".