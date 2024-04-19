شكرا لقرائتكم خبر عن «متطورة»: استكمال بيع جزء من أسهم الشركة في «العبيكان للزجاج» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القيمة الإجمالية لبيع الأسهم تقدر بنحو 144.121 مليون ريال، بسعر 35.8 ريال للسهم الواحد.

وبحسب الشركة تبلغ ملكية الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة قبل البيع 11،787،276سهم تمثل ما نسبته 36،84% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج لتصبح ملكيتها بعد البيع 7،761،525سهم تمثل ما نسبته 24،25% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج.

وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة لتحقيق متطلبات السيولة لانتقال شركتها الزميلة شركة العبيكان للزجاج للسوق الرئيسي (تاسي).

وأضافت أن بيان القيمة الدفترية للأصل 19،69 ريال للسهم، متوقعة تحقيق أرباح رأس مالية تقدر بمبلغ إجمالي وقدره 64،865،983 ريال، فيما سيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024م

وأضافت أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل سيدعم المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة (متطورة) وشركتها التابعة استكمال بيع جزء من أسهمها في شركة العبيكان للزجاج والبالغة عددها 4،025،751 سهم تمثل ما نسبته 12،58% من رأس مال شركة العبيكان.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن القيمة الإجمالية لبيع الأسهم تقدر بنحو 144.121 مليون ريال، بسعر 35.8 ريال للسهم الواحد.وبحسب الشركة تبلغ ملكية الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة قبل البيع 11،787،276سهم تمثل ما نسبته 36،84% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج لتصبح ملكيتها بعد البيع 7،761،525سهم تمثل ما نسبته 24،25% من رأس مال شركة العبيكان للزجاج.وتأتي هذه الصفقة ضمن خطة الشركة السعودية للصناعات المتطورة وشركتها التابعة لتحقيق متطلبات السيولة لانتقال شركتها الزميلة شركة العبيكان للزجاج للسوق الرئيسي (تاسي).وأضافت أن بيان القيمة الدفترية للأصل 19،69 ريال للسهم، متوقعة تحقيق أرباح رأس مالية تقدر بمبلغ إجمالي وقدره 64،865،983 ريال، فيما سيظهر الأثر المالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024موأضافت أن استخدام المتحصلات من بيع الأصل سيدعم المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.