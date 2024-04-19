الاقتصاد

الدولار يشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر الدولار استقرارًا كبيرًا مقابل الجنيه اليوم الجمعة، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية، للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.
وخلال السطور التالية، نتعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024، نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بينما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

أخبار متعلقة

 

الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
"الخزانة الأمريكية" تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار.. الأسبوع المقبل
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا