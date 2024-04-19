شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يشهد استقرارًا أمام الجنيه المصري اليوم والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أخبار متعلقة الذهب يصعد وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط "الخزانة الأمريكية" تعتزم بيع سندات بقيمة 183 مليار دولار.. الأسبوع المقبل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر الدولار استقرارًا كبيرًا مقابل الجنيه اليوم الجمعة، وفق آخر التحديثات المعلنة من قبل المواقع الرسمية، للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.وخلال السطور التالية، نتعرف على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بعدد من البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر حساباتها ومواقعها على الإنترنت.سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19-4-2024، نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيعبينما سجل سعر الدولار اليوم عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.