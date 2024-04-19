شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار الخبز والمكرونة وسندوتشات الفول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 19-4-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35%، واستقرار سعر الذهب في مصر، وسجل عيار 24 سعر 3726 جنيها، وعيار 21 سجل 3260 جنيها.

اتحاد الغرف التجارية: خفض أسعار جميع السلع بنسب تتراوح بين 15 لـ35%

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها انخفضت مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسب تتراوح بين 15% إلى 35% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا بعض السلع الهندسية وكل ماركات السيارات.

كما أكد أن هناك وفرة واضحة لكل السلع (أساسية وغيرها) بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

أضاف الاتحاد، بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، للإعلان عن نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن كبار المنتجين للسلع الأساسية استمروا في إصدار قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء ثم بعد العيد، وتم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل التعويم بنسبه متوسطة 25% ووصلا إلى 27% بالسلع الأساسية، وذلك بعد أن أضاف العديد من السلاسل التجارية خفض إضافي للمنافسة، وبدأت آليات السوق تعمل مع الوفرة التي حدثت.

شعبة المخابز: خفض أسعار الخبز السياحى من 30 لـ45% بداية من الأحد المقبل

أعلنت الشعبة العامة للمخابز، عن التوافق على خفض أسعار الخبز السياحي بدءا من الأحد المقبل بنسبة تتراوح بين 30-45% (لمراعاة كسر الجنيه وتكلفة الإنتاج والمدخلات لكل نوع).

وستصبح الأسعار الجديدة للخبز بداية من يوم الأحد، رغيف وزن 80 جراما بسعر 150 قرشا مقارنة بسعر 300 قرش في الفترة الماضية، ورغيف وزن 40 جراما بسعر 75 قرشا، ورغيف وزن 25 جراما بسعر 50 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 50 جراما بسعر 150 قرشا، ورغيف خبز أفرنجى 35 جراما بسعر 100 قرش.

أعلن الاتحاد العام للغرفة التجارية، أنه جارى العمل على خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية بنسبة 20% من خلال توفير المستلزمات المخفضة والتي تشكل حوالي 50% من التكلفة والتي انخفضت بحوالي 25%.

أوضح الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، نتائج مبادرة مجلس الوزراء بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية، أن أسعار الجملة لكافة السلع الأساسية انخفضت خلال الفترة الماضية، إذ تراجعت أسعار القمح بنسبة 40%، و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الاسود) و28% في زيت الاولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023، وبدأ يظهر الانخفاض تدريجيا في أسعار التجزئة.

أسعار الذهب فى مصر تسجل 3260 جنيها للجرام عيار 21

استقر سعر الذهب في مصر، دون تغيرات وذلك في ظل التذبذب في سعر أونصة الذهب العالمية إلى جانب تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وسجل عيار 24 سعر 3726 جنيها، وعيار 21 سجل 3260 جنيها، وعيار 18 سجل 2794 جنيها، وعيار 14 سجل 2173 جنيها، والجنيه الذهب 26080 جنيها.

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية إلى 48.40 جنيه لكل دولار، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار 1 جنيه تقريباً منذ عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الفطر، يأتي هذا في ظل استقرار بشكل عام في حركة سعر الصرف في مصر خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي انعكس على هدوء تداولات سوق الذهب.

15.5 مليار جنيه حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية فى 3 شركات صرافة حكومية

نجحت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي المصرى " الأهلي للصرافة " ، وبنك مصر "مصر للصرافة "، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة" في اجتذاب حصيلة من النقد الأجنبي بلغت ما قيمته 15 مليارا و528 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضى.

من جانبه، قال عبد المجيد محيي الدين - رئيس شركة الأهلي للصرافة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 8 مليارات و621 مليون جنيه.

وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال الأسبوع المنتهى، بلغت ما قيمته مليار و478 مليون جنيه، منوها أن 65% من إجمالى المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتى عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات " الريال السعودى والدرهم الإماراتى والعملة الأوروبية اليورو "والباقى من عملات أقل تداولا.