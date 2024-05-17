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بحوزته 166 قطعة.. ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:


داهمت أجهزة وزارة الداخلية، ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء يديرها عاطل في القليوبية.


وردت معلومات لرجال مباحث القليوبية، بإدارة عاطل ورشة لتصنيع والاتجار بالأسلحة البيضاء من داخل منزله، حيث اتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات، قامت قوة كبيرة من مباحث قسم أول بنها بمداهمة المكان والقبض على المتهم.. وبتفتيش المسكن، عُثر على 166 قطعة سلاح أبيض، أجزاء أسلحة بيضاء، وأدوات التركيب والإصلاح.


تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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