الاقتصاد

"الجدعان" يترأس اجتماع لجنة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس محمد الجدعان، وزير المالية، ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال "الجدعان" عبر حسابه على منصة إكس: ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق...— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan)

تعزيز النمو الاقتصادي

أضاف وزير المالية: يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق الأعضاء على أولويات السياسات بالحفاظ على الاستقرار المالي مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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