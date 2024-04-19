شكرا لقرائتكم خبر عن "الجدعان" يترأس اجتماع لجنة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس محمد الجدعان، وزير المالية، ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقال "الجدعان" عبر حسابه على منصة إكس: ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق...— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan)
وقال "الجدعان" عبر حسابه على منصة إكس: ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق...— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan)
ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) April 19, 2024
يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق…