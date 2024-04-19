شكرا لقرائتكم خبر عن "الجدعان" يترأس اجتماع لجنة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.



يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق… — محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) April 19, 2024

تعزيز النمو الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - ترأس محمد الجدعان، وزير المالية، ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، اجتماع اللجنة على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2024، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقال "الجدعان" عبر حسابه على منصة إكس: ترأست اليوم اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ونأمل أن تحقق اللجنة من خلال اجتماعاتها وأنشطتها الأهداف المرجوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق...— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan)أضاف وزير المالية: يعكس بيان الرئيس للاجتماع التاسع والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية اتفاق الأعضاء على أولويات السياسات بالحفاظ على الاستقرار المالي مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.