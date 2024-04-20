بعد تسعير الخبز السياحي والفينو.. قرار عاجل من وزير التموين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اللجنة العليا لمتابعة أسعار الخبز السياحى "الحر" ستنعقد مرة كل شهر لإعادة تكلفة إنتاج الخبز وفقا لسعر الدقيق في الأسواق، لافتا إلى أن أسعار الدقيق انخفضت بما يقرب من 35% وأن تحديد الأسعار والأوزان سوف يتم وفقا لحساب التكلفة وذلك لمصلحة لمواطن كما تراعى تكلفة الإنتاج وجود سعر عادل للخبز الحر.

وسيتم تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من غد الأحد، وأن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.