شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتأمين» تحصل على موافقة لتسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي التالي : (P-UCAC-1-I-24-035).

وأضافت أن تأثير مبيعات المنتج الجديد سيظهر على نتائج الشركة المالية للعام 2024. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني استلامها، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج التأمين على المسؤولية المهنية لأخطاء الممارسين الصحيين للعملاء الأفراد في المملكة العربية السعودية وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المنتج اعتمد بالرقم التعريفي التالي : (P-UCAC-1-I-24-035).وأضافت أن تأثير مبيعات المنتج الجديد سيظهر على نتائج الشركة المالية للعام 2024.