شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «عزم» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات الخميس الماضي، بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وتعيين الراجحي المالية مستشاراً مالياً فيما يخص الانتقال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.