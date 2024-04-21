الاقتصاد

مجلس إدارة «عزم» يوافق على الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عزم للاتصالات وتقنية المعلومات الخميس الماضي، بالموافقة على انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية وتعيين الراجحي المالية مستشاراً مالياً فيما يخص الانتقال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الانتقال خاضع لموافقة السوق، ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات المفروضة من قبل السوق.
ونوهت بإعلان أي تطورات جوهرية على الحدث فور وقوعها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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