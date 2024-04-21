شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب 7 أعضاء في مجلس إدارة «مجموعة الحكير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي انعقدت في تمام الساعة 20:00 مساءً يوم الخميس الماضي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت: الموافقة على تعديل المادة (14 )من نظام الشركة الأساسي والمتعلقة بـ(تكوين مجلس الإدارة).

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بـ(بتوزيع الأرباح).

وأشارت إلى أن النتائج تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ بتاريخ 2024/04/19 م ومدتها 4 سنوات تنتهي بتاريخ 2028/04/18.

والأعضاء المنتخبون هم: فهد العبيلان، وسامي الحكير، وفيصل المالك، وسالم الشهراني، ونبيل الحوشان، ومشعل الشنيفي، وينال السعودي.