شكرا لقرائتكم خبر عن «التصنيع»: تحويل رصيد من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة التصنيع الوطنية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الـ21 (الاجتماع الثاني).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية شملت: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

وأضافت أن النتائج تضمنت: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م، بعد مناقشته.

وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، وللربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه.

وأوضحت أن النتائج تضمنت: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة وهي شركة تابعة لشركة الخفرة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين.

علماً بأن إجمالي قيمة الشراء للعام المالي 2023م تبلغ 13,903,993.13 ريال، ولا توجد أي شروط تفضيلية .

وشملت النتائج: الموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 01/12/1443هـ الموافق 30/06/2022، والموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة، والموافقة على حذف المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بلجنة المراجعة، والموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحسابات الشركة وحصص الأرباح.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، والموافقة على تحديث سياسة وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، والتصويت على تحديث سياسة المكافآت.

وأفادت بأن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 3,500,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

وذكرت أن النتائج تضمنت: الموافقة على تحويل مبلغ (905,328,800) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي -كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م- إلى حساب الأرباح المبقاة.