شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين محمد البرغوثي رئيسا تنفيذيا لـ«هرفي للأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة هرفى للخدمات الغذائية أمس، بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تعيين محمد البرغوثى رئيساً تنفيذياً للشركة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن محمد البرغوثى لديه خبرة كبيرة في مجال مطاعم الخدمات السريعة في كبرى العلامات التجارية العالمية لمدة 20 عاماً.

وعمل البرغوثي في شركة ماكدونالدز بالسعودية، وبشركة بيتزا هت بالاردن، وشركة شاورمر بالسعودية، وشركة ماكدونالدز بالكويت.

وكان آخر منصب شغله البرغوثي هو مدير العمليات بماكدونالدز الكويت، كما أنه حاصل على العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى مجال إدارة المطاعم.