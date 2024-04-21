شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة مدونة قرارات ضريبة الدخل الصادرة في 2023 إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عبر موقعها الإلكتروني مدونة القرارات الصادرة من اللجان الضريبية لعام 2023م والمتعلقة بضريبة الدخل.

يأتي ذلك استمرارًا لجهودها المبذولة في تعزيز الوعي وتحقيق مبدأ الشفافية مع المتعاملين وشركاء الأعمال وإثراء الساحة العلمية في المنازعات الضريبية من خلال نشر السوابق القضائية بعد تصنيفها وتبويبها. قرارات اللجان الضريبية تهدف المدونة إلى إيضاح ما استقرت عليه اللجان الضريبية من قرارات، مكونة بذلك أساسًا متينًا ومرجعًا شاملًا لأعضاء الدوائر والباحثين وعموم المتعاملين والمهتمين في النزاعات المتعلقة بضريبة الدخل.

ودعت الأمانة عموم المهتمين إلى الاطلاع على المدونة عبر موقعها الإلكتروني من هنا، ومتابعة المستجدات عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل معها عبر مركز الاتصال الموحد (8001220000).