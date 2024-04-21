شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج لتعزيز قدرات رائدات الأعمال على الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال، بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، برنامج "شابات جامعة الأميرة نورة"، في معمل كود جامعة الأميرة نورة.

ويسعى البرنامج الذي يستمر حتى 16 مايو المقبل، إلى رفع الوعي، وتحفيز وتعزيز قدرات رائدات الأعمال على الابتكار، ومهارة الإبداع، وحل المشكلات، وتعزيز الثقة بالنفس، وبناء القدرات، وتزويدهن بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ ليصبحن رائدات أعمال ناجحات قادرات على تطوير أفكار مشاريعهن للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد. أنشطة ذات أثر ريادي يستهدف البرنامج طالبات الجامعة، لتدريبهن على الأنشطة ذات الأثر الريادي من ضمنها تقنيات التفكير، وأبحاث السوق، ودراسات الجدوى، وتطوير نموذج الأعمال، بالإضافة إلى التخطيط المالي، وإعداد الميزانية، والاعتبارات القانونية والتنظيمية للشركات الناشئة. دعم ثقافة الابتكار ويعمل البرنامج على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الجامعية، والتحفيز على الابتكار وقدرات حل المشكلات، والتفكير الناقد، وارتفاع نسبة استفادة المرأة من البرامج والخدمات التي تقدمها منشآت بما لا يقل عن 30%، وبناء شبكة من الطالبات ذوات الفكر الريادي المماثل، وكسب مهارات العرض والتواصل بالإضافة إلى التفاوض والتسويق.

وتشمل أجندة البرنامج مقدمة في ريادة الأعمال والنظام البيئي للشركات الناشئة، ولوحة نموذج الأعمال مقدمة في التسويق، ومقدمة في التمويل، وتقديم العروض، وجلسات إرشاد واعتماد وتوجيه الأفكار، وغيرها من البرامج المتنوعة التي تلبي احتياجات السوق متزايد السرعة.

يأتي ذلك ضمن اهتمام مركز الابتكار وريادة الأعمال بتقديم ورش عمل تسهم في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، من خلال تعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير ابتكارات، وإعداد جيل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وازدهار الاقتصاد الوطني.

