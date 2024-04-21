شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.1% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.1%، عند 12518 نقطة، وبتداولات بلغت 6.396 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 316.891 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.784 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 147 شركة ارتفعت أسهم 147 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 76، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، باتك، وتكافل الراجحي، والخليجية العامة، والمتحدة للتأمين، والشرقية للتنمية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات صناعة الورق، واليمامة للحديد، وجرير، والمجموعة السعودية، ومجموعة إم بي سي، الأكثر انخفاضا. نمو- السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.9%، عند 26940 نقطة، وبتداولات بلغت 36.540 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.879 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 52.305 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 35 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 27، من بين 85 شركة مدرجة في السوق الموازية.

