الاقتصاد

«ساسكو»: 400 مليون ريال لمشروع تطوير مواقع الشركة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: 400 مليون ريال لمشروع تطوير مواقع الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في مشروع تطوير مواقعها بصورة تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مشروع التطوير يأتي، وفقاً للائحة اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأضافت أن الشركة بدأت في تطوير وتحسين الخدمات في مواقعها القائمة وإضافة خدمات جديدة مثل الشواحن الكهربائية والخدمة الذاتية والشاشات الإعلانية.
وأشارت إلى أن التطوير سيسهم إيجابا في نمو مبيعات الشركة وتحسين تجربة العملاء وتعزيز مركز الشركة التنافسي.
ونوهت بأن إجمالي الميزانية المرصودة لمشروع تطوير كافة المواقع يبلغ 400 مليون ريال ويمول عن طريق موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنوك المحلية.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا