شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: 400 مليون ريال لمشروع تطوير مواقع الشركة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.