شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو»: 400 مليون ريال لمشروع تطوير مواقع الشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) في مشروع تطوير مواقعها بصورة تدريجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مشروع التطوير يأتي، وفقاً للائحة اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأضافت أن الشركة بدأت في تطوير وتحسين الخدمات في مواقعها القائمة وإضافة خدمات جديدة مثل الشواحن الكهربائية والخدمة الذاتية والشاشات الإعلانية.
وأشارت إلى أن التطوير سيسهم إيجابا في نمو مبيعات الشركة وتحسين تجربة العملاء وتعزيز مركز الشركة التنافسي.
ونوهت بأن إجمالي الميزانية المرصودة لمشروع تطوير كافة المواقع يبلغ 400 مليون ريال ويمول عن طريق موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنوك المحلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مشروع التطوير يأتي، وفقاً للائحة اشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة من اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وأضافت أن الشركة بدأت في تطوير وتحسين الخدمات في مواقعها القائمة وإضافة خدمات جديدة مثل الشواحن الكهربائية والخدمة الذاتية والشاشات الإعلانية.
وأشارت إلى أن التطوير سيسهم إيجابا في نمو مبيعات الشركة وتحسين تجربة العملاء وتعزيز مركز الشركة التنافسي.
ونوهت بأن إجمالي الميزانية المرصودة لمشروع تطوير كافة المواقع يبلغ 400 مليون ريال ويمول عن طريق موارد الشركة الذاتية بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الموقعة مع البنوك المحلية.