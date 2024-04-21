شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام «جاكو» بدفع 6.49 مليون ريال لـ«الزكاة والضريبة» عن عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الدائرة الأولى الاستئنافية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض الالتماس المقدم من شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) لإعادة النظر في الحكم بدفع مبالغ إضافية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وكانت الهيئة قد تلقت من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات للإقرارات الزكوية للشركة للأعوام من 2014 إلى 2018، والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية.

وأعلنت الشركة على موقع تداول في 5 أكتوبر الماضي، التقدم بالتماس على قرارا اللجنة بشأن إلزام الشركة بدفع مبالغ إضافية وذلك بما يخص عامي 2016 - 2017.

وأوضحت الشركة أنها تلقت من مستشارها الزكوي أمس قرارات من الدائرة الاستئنافية بعدم قبول التماس إعادة النظر في قرارات اللجنة وإلزام الشركة بدفع المبالغ الإضافية بقيمة تقدر بنحو 6.498 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أنها سددت نحو 1.732 مليون ريال من الالتزامات سابقا.

ونوهت بعدم وجود أثر على القوائم المالية لعام 2024م حيث تم تكوين مخصص زكاة لهذا الغرض خلال الأعوام السابقة.

