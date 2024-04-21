شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مايو.. عمومية أرامكو تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة أرامكو المساهمين إلى الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن من المقرر انعقاد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الإثنين 6 مايو، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. جدول أعمال الجمعية أضافت أن جدول الأعمال يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

وأشارت إلى أن الجدول يشمل: مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2023م، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 1 يوليو 2024م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2027م.

وأفادت بأن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة الـ16 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـتعيين عضو بديل في مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل المادة الـ18 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ولفتت إلى أن الجدول يتضمن: التصويت على تعديل المادة الـ22 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة وقراراته، والتصويت على تعديل المادة الـ26 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت أن الجدول يشمل: التصويت على تعديل المادة الـ32 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بجدول أعمال الجمعية العامة، والتصويت على تعديل المادة الـ37 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بالقوائم المالية، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات.

ويتضمن الجدول: التصويت على تعديل المادة الـ41 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـمسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل المادة الـ44 من النظام الأساس للشركة، المتعلقة بـحقوق المساهمين في رفع دعوى ضد الشركة أو مجلس الإدارة.

