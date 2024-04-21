شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، اليوم الأحد، عند آخر تعاملات يوم الخميس الماضي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنوك اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأحد، 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم وسجل سعر الدولار في في بنك أبوظبي الإسلامي، اليوم 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك البركة نحو 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.