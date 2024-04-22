شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال مارس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات، أن عدد " السيارات الكهربائية " التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر مارس بلغت نحو 436 مركبة متنوعة.

جاء من بينهم ترخيص وتأمين حوالي 406 سيارات ملاكى حيث حققت ماركة فولكس فاجن 172، واحتلت أى دى 4 المركز الأول بين سيارات فولكس فاجن، حيث حققت 45 سيارة أما بى واى دى فقد سجلت 49 سيارة أما سيارتها سونج بلاس 16 سيارة .

و50 سيارة من ماركة مرسيدس، بينما احتلت إى كيو إى 350 عدد مبيعات 19 سيارة من بين مبيعات مرسيدس اما بى ام دبليو فقد حققت مبيعات 39 سيارة من بينها 18 سيارة فقط من طراز أى اكس 3 من بين سياراتها اما ماركة تسلا 15 سيارة أما نيسان إكس تريل 11 سيارة.